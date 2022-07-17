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Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında evlenen Dila Tarkan'ın eşinin İngiliz eski sevgilisinden gayrı meşru çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar yüzünden arası açıldığı öğrenilen ikili buzları eritti.

Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile evlenen 7 aylık hamile Dila Tarkan geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

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Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer çifti sosyetik playboyun eski sevgilisinin açıklamaları sonrasında bir anda gündemde yer almışlardı.

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Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Dağhan Doğruer'in eski aşkı Mina Safavi'den bebeği olduğu ortaya çıkmış ve Safavi, iş adamından nafaka talebinde bulunmuştu.

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Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!

Bebeğin babalık davası ile Dağhan Doğruer'in çocuğu olduğu ispatlanmıştı. İddiaların doğru çıkması üzerine nafaka avası ile mücadele eden ünlü çiftin araları bozulmuştu.

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