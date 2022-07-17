Dila Tarkan ve gayrı meşru çocuğu olan eşi Dağhan Doğruer arasında buzlar eridi!
Uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında evlenen Dila Tarkan'ın eşinin İngiliz eski sevgilisinden gayrı meşru çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar yüzünden arası açıldığı öğrenilen ikili buzları eritti.
Geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile evlenen 7 aylık hamile Dila Tarkan geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer çifti sosyetik playboyun eski sevgilisinin açıklamaları sonrasında bir anda gündemde yer almışlardı.
Dağhan Doğruer'in eski aşkı Mina Safavi'den bebeği olduğu ortaya çıkmış ve Safavi, iş adamından nafaka talebinde bulunmuştu.
Bebeğin babalık davası ile Dağhan Doğruer'in çocuğu olduğu ispatlanmıştı. İddiaların doğru çıkması üzerine nafaka avası ile mücadele eden ünlü çiftin araları bozulmuştu.