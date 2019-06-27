Dil kanserine yakalandı, bacağından parça alıp yeni dil yapıldı

Antalya’da, dil kanserine yakalanınca eşi tarafından terk edilen 45 yaşındaki Seher Arslan, okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki kızı Aysun’la yaşam mücadelesi veriyor. Arslan’ın en büyük hayali, tek oda dahi olsa kendine ait bir ev ve kızının okuluna devam edip doktor olması.