Dil kanserine yakalandı, bacağından parça alıp yeni dil yapıldı
ANTALYA'da dil kanserine yakalanan 45 yaşındaki kadının tümörlü olan dili alındı. Kadına bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı.
Antalya’da, dil kanserine yakalanınca eşi tarafından terk edilen 45 yaşındaki Seher Arslan, okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki kızı Aysun’la yaşam mücadelesi veriyor. Arslan’ın en büyük hayali, tek oda dahi olsa kendine ait bir ev ve kızının okuluna devam edip doktor olması.
Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Seher Arslan, 2002 yılında evlendi. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Arslan, 2005 yılında gittiği hastanede dil kanseri teşhisi konuldu.
Ardından iddiaya göre eşi, Arslan’ı başka bir kadınla aldatarak terk etti. Kansere yakalanmasının ardından ikinci kez yıkılan Arslan’ın, ilk olarak kemoterapi gördü
Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tümörlü dili alındı ve bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı.