Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı!

Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı! - Sayfa 1

Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı! - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

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Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı! - Sayfa 3

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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Dikkat: Meteorolojiden çok sayıda kente uyarı! - Sayfa 4

17 Nisan Çarşamba hava durumu

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