Dikkat! Meteoroloji, AFAD ve AKOM saat verip uyardı! 11 şehir için sağanak, sel, hortum ve dolu alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.