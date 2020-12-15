Dikkat! Hava sıcaklığı düşüyor Meteoroloji tarih verdi

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.