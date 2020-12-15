Dikkat! Hava sıcaklığı düşüyor Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı ve Perşembe gününe dikkat çekti. Sıcaklıkların azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini belirtti. Öte yandan Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklendiği duyuruldu.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nihayet düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde havanın yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.