Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar

Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN SPORTS'un düzenlediği "Futbolun Süperleri 2019" ödül töreninde kazanlar belli oldu. Alınan cezalar ve hakem hataları sebebiyle TFF ile yaşanan gerginlik yüzünden töreni protesto eden Galatasaray'a hiç ödül çıkmaması ise dikkat çekti.

Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar - Sayfa 1

İşte "Futbolun Süperleri 2019"da kazananlar...
Futbolun Süperleri 2019

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok

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Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar - Sayfa 2

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

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Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar - Sayfa 3

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

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Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar - Sayfa 4

Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz

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