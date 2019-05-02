Dikkat çeken G.Saray detayı İşte "Futbolun Süperleri 2019" ödül kazananlar
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN SPORTS'un düzenlediği "Futbolun Süperleri 2019" ödül töreninde kazanlar belli oldu. Alınan cezalar ve hakem hataları sebebiyle TFF ile yaşanan gerginlik yüzünden töreni protesto eden Galatasaray'a hiç ödül çıkmaması ise dikkat çekti.
İşte "Futbolun Süperleri 2019"da kazananlar...
Futbolun Süperleri 2019
Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok
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Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu
212
Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu
312
Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz
412