Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak
Okullarda yeni dönem başladı. Akran zorbalığı ve siber zorbalığın disiplin suçu sayılacak. Peki neler akran zorbalığına ve siber zorbalığa giriyor? Ne yaparsanız okuldan uzaklaştırılacaksınız? Hakaret ve tehdidin yanı sıra izinsiz görüntü çekmek ve çevrimiçi taciz, okuldan uzaklaştırma sebebi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 15 Kasım 2022'de yapılan değişiklikle ''Akran Zorbalığı'' ve ''Siber Zorbalık'' artık liselerde disiplin suçu sayılacak Üstelik en hafif ceza olan "Kınama" cezası olarak değil, direkt "Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış" olarak değerlendirilecek. Peki bu davranışlar neler? Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, okuldan uzaklaştırma gerektiren eylemleri tek tek anlatıp uyardı.
- Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilere ve eğitim ortamındaki diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medyadan hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmek
- Bilişim araçları veya sosyal medyayla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek,
- Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak,
- Başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek akran zorbalığı yapmak.
Doğrudan zorbalık nedir?
-Yumruklama, dürtme, itme, vurma
-Bağırma, ısırma, tükürme
-Küfür ya da hakaret etme, tehdit etme
-Utanç verici veya zalimce şakalar yapma
-Din, sosyal imkânsızlıklar, maddi durum ya da sosyal statüyle alay etme, sürekli şaka yapmak