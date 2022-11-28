Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 15 Kasım 2022'de yapılan değişiklikle ''Akran Zorbalığı'' ve ''Siber Zorbalık'' artık liselerde disiplin suçu sayılacak Üstelik en hafif ceza olan "Kınama" cezası olarak değil, direkt "Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış" olarak değerlendirilecek. Peki bu davranışlar neler? Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, okuldan uzaklaştırma gerektiren eylemleri tek tek anlatıp uyardı.