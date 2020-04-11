Dik duruş için bunları yapın kamburluğu önlüyor!

Yarım Şınav ve Plank

Benzer pozisyonlara sahip olan plank ve yarım şınav, sırt kaslarınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu düzeltmeye yardımcı oluyor. Plank için matınızın üzerine yüzüstü uzanıp, dirsekleriniz üzerinde ve gergin bir şekilde durmanız gerekiyor. Bu duruş başta kolay gibi görünse de zamanlar kaslarınızda ısınma ve zorlanma hissedebilirsiniz.Yarım şınav için ise avuçlarınızı omuz hizasında açarak ayak parmak uçlarınızda yere 45 derecelik bir açıyla durmalısınız. Daha sonra dirseklerinizi hafifçe bükerek yere yaklaşın ve kalkın. Eğilip kalkarken yere çok yaklaşmamaya özen gösterin.