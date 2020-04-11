Dik duruş için bunları yapın kamburluğu önlüyor!
Halk arasında kamburluk, tıp dünyasında ise kifoz.. Evinizde yapabileceğiniz basit sırt ve omuz egzersizleri ile duruş bozukluklarını engelleyebilir, kamburluğunuzun ilerlemesini durdurabilirsiniz.
Hem sağlıklı bir yaşam hem de kusursuz bir görüntü için duruşunuzun dik olması önemli. Ders çalışırken, bilgisayar başındayken hatta yürürken bile dik durmuyoruz, bunun sonucu olarak da sırtımız, omuzlarımız ve boynumuzda dayanılmaz ağrılar oluşabiliyor. En önemlisi de git gide kamburlaşıyoruz. Peki bunu önlemek için neler yapabiliriz?İşte dik duruş egzersizleri...
Omurganız dik olacak şekilde oturun.
Dirseğinizi başınızın arkasına hizalayacak şekilde kolunuzu sırtınıza uzatın.Diğer kolunuzu yana doğru açın.
Elinizle başınızın arkasında duran dirseğinizi bastırırken aynı zamanda çok zorlamadan bükük olan kolunuzu esnetmeye çalışın.
İki kolunuz için hareketi birkaç kez tekrarlayın.
Kapı eşiğine geçin ve kollarınızı yukarı kaldırın.
Kollarınızı dirseklerinizden bükerek avuç içleriniz ve dirsekleriniz duvara değecek şekilde konumlanın. Karşıya bakın ve dik durun.
Belinizi bükmeden karşıya doğru gidebildiğiniz kadar eğilin.Acı çekerseniz fazla zorlamayın.
Bu egzersizi 20-30 kez tekrarlayın.
Yarım Şınav ve Plank
Benzer pozisyonlara sahip olan plank ve yarım şınav, sırt kaslarınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu düzeltmeye yardımcı oluyor. Plank için matınızın üzerine yüzüstü uzanıp, dirsekleriniz üzerinde ve gergin bir şekilde durmanız gerekiyor. Bu duruş başta kolay gibi görünse de zamanlar kaslarınızda ısınma ve zorlanma hissedebilirsiniz.Yarım şınav için ise avuçlarınızı omuz hizasında açarak ayak parmak uçlarınızda yere 45 derecelik bir açıyla durmalısınız. Daha sonra dirseklerinizi hafifçe bükerek yere yaklaşın ve kalkın. Eğilip kalkarken yere çok yaklaşmamaya özen gösterin.