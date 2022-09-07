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Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

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Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

ADIYAMAN'da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden başka bir yumurta çıktı. Kümes sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Azra Akın, kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya gitti. Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti. 

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Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.

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Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Akın "Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

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Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti
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