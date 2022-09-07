Diğerlerinin iki katı büyüklüğünde! Yumurtanın içinden çıkan şoke etti
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ADIYAMAN'da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden başka bir yumurta çıktı. Kümes sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Azra Akın, kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya gitti. Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti.
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Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.
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Akın "Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.
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