Diego Armando Maradona neden öldü? İşte efsane isim Maradona'nın sıra dışı hayatı
Diego Armando Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti. Dünya futbolunun efsanesi Maradona'nın ölüm haberi spor camiasını derinden sarstı. Kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren 60 yaşındaki Diego Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülüyordu.
Sağlık sorunları olan Arjantinli futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi tüm dünyaya büyük bir şok yaşattı.
Pele ile birlikte futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
60 yaşındaki eski futbolcu, son olarak Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu.
MARADONA'NIN HAYATI
Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır. Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur.
Gerek milli takımda gerek kulüp kariyerinde hareketleri, üslubu ve tarzı ile gündeme gelen Maradona, futbol kariyerine futbol keşif avcıları tarafından 9 yaşında keşfedilerek mahalle takımı Estrella Roja'da başladı.
Küçük yaşlarda top ile yaptığı hareketlerle insanların dikkatini çeken Arjantinli oyuncu çok geçmeden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer olur.
Diego Maradona, şatafatlı kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başlar. Sadece 1 sezon oynadıktan sonra İspanya'nın dev takımlarından Barcelona, onun için kesenin ağzını açar. Katalan ekibi, Maradona için dönemin en yüksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gözden çıkarır.