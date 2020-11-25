Diego Armando Maradona neden öldü? İşte efsane isim Maradona'nın sıra dışı hayatı

Küçük yaşlarda top ile yaptığı hareketlerle insanların dikkatini çeken Arjantinli oyuncu çok geçmeden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer olur.

Diego Maradona, şatafatlı kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başlar. Sadece 1 sezon oynadıktan sonra İspanya'nın dev takımlarından Barcelona, onun için kesenin ağzını açar. Katalan ekibi, Maradona için dönemin en yüksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gözden çıkarır.