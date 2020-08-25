Didem Uzel ailesini toplayıp ABD'den Türkiye'ye kaçtı durum felaket diyor
Bir dönemin ünlü mankeni Didem Uzel, tası tarağı toplayıp 8 yıldır yaşadığı ABD'yi terketti. Ülkede durumun felaket olduğunu belirten Didem Uzel, 'Allah orda hastaneye düşürmesin' diyor.
2012 yılında Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınan Didem Uzel Sarı, koronavirüsten sürecinde kabus gibi günler yaşadı. 8 yıldır ABD'nin Miami şehrinde yaşayan Didem Uzel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD'nin sağlık hizmetine isyan etti. Uzel'in anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. İşte o açıklamalar...
Biz korktuk: ''Malum bütün dünyada salgın var ABD dünyanın merkezi. Haziran itibariyle bizim oradaki bütün arkadaşlarımız Türkiye’ye dönmüştü. Biz seyahat etmekten korktuk. İstanbul ve yazlık yerlerde herkes akın etmesi de korkutuyor.''
Hemen geri dönelim dedik: ''İlk olarak bekleyip, görmek istedik ve Türkiye’de her şey kontrol altında gibi ama Eylül ve Ekim ayını da görmek gerekiyor. Amerika’da bunu tek başına sürdürebilmek çok zor. Ailemiz olmadan üçümüz tek başına orada çekindik. Ülkemize hemen geri dönelim, Türkiye’ye bakalım dedik.''
Türkiye daha başarılı: ''ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD’de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye’nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum.''