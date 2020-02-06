Didem Soydan'ın Nişantaşı'nda sabah ezanı paylaşımı olay oldu!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, bu kez sabah ezanına dair bir paylaşımda bulundu.
Sürekli olarak adından yaptığı paylaşımlarla söz ettiren Didem Soydan, sabah ezanına dair bir paylaşımda bulunarak gündeme geldi. Öksürük krizi yaşadığını belirten ünlü model uyuyamadığı bir gecede sabah ezanını dinlediğini söyledi.
Sabah ezanında cami imamının okuduğu ezandan etkilendiğini ifade eden Soydan, hislerini şu sözlerle paylaştı: "Nişantaşı'ndan bildiriyorum. Duyduğum en efsane ezan okunuyor. Tabiri caizse hoca döktürüyor. Meğersem böyle okunmalıymış.
(İlk defa sabah ezanını duymadım. 'Efso duyarlara' çıkmaya çalışmayın, acımam paylaşırım) neyse, kötüsü ne kadar kulak tırmalıyorsa, iyisi de su gibi aktı. Hocam tebrikler. Ben, boğazım parçalanana kadar öksürmekle meşgul olduğumdan uyanığım haliyle."
Ancak Didem Soydan'ın bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildiği görüldü.