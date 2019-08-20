Didem Soydan'ın neden yarı çıplak poz verdiği ortaya çıktı! Yorumlara cevabı da olay

Soydan'ın olay fotoğrafına gelen bir başka yorum ise, "Bizim milletimiz abartmayı, yüceltmeyi aşırı övmeyi ne kadar seviyor ya böyle 3 saattir gözümü kırpmadan bakıyorum ne var diye bu kadar!" olunca Soydan o takipçisine de cevabını vermeden geçmedi.