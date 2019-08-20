Didem Soydan'ın neden yarı çıplak poz verdiği ortaya çıktı! Yorumlara cevabı da olay
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşan Didem Soydan'ın o fotoğrafı neden paylaştığı ortaya çıktı. Didem Soydan, yarı çıplak haline gelen yorumlara da tek tek cevap verdi.
Sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde üstsüz fotoğrafını paylaşarak herkesi şoke etmişti. Güzel modelin yarı çıplak halini neden paylaştığının ortaya çıkmasının yanı sıra Soydan'ın takipçilerine verdiği cevapları da olay oldu.
Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan Instagram hesabından paylaştığı bu yarı çıplak fotoğrafı, yüzü olduğu jean markasının çekimleri esnasında çekilmiş, Soydan'a bir takipçisi, ''Amacın neydi'' diye sorunca Soydan, sebebi şu cümlelerle açıkladı:
''Benim pozlarımın sebebi genelde iş oluyor. Modellik yapıyorum ben. Çekimlerim oluyor markalarla paylaşıyorum. Jean markası çekimleri oluyor ondan bir kare..."
Soydan'ın olay fotoğrafına gelen bir başka yorum ise, "Bizim milletimiz abartmayı, yüceltmeyi aşırı övmeyi ne kadar seviyor ya böyle 3 saattir gözümü kırpmadan bakıyorum ne var diye bu kadar!" olunca Soydan o takipçisine de cevabını vermeden geçmedi.