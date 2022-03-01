Didem Soydan'dan seksi dans videosuna 'Ukrayna'da savaş var' diyen takipçisine sert ayar!
Ünlü manken Didem Soydan, arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın konserinde yaptığı seksi dansın videosunu paylaşınca, bir takipçisinin Ukrayna'daki savaşı hatırlatmasına çok sert çıkıştı!
Kişisel Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları ve seksi pozlarıyla adından sıklıkla söz ettiren güzel manken Didem Soydan, yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın Bostancı gösteri merkezinde gerçekleşen konserinde sergilediği dansın videosunu paylaşınca sosyal medya karıştı. Kimi Didem Soydan için 'çok seksi ve dişi' olduğu yönünde yorumlarla seksi dansını desteklerken, kimi sosyal medya kullanıcıları da ünlü mankeni, dünyanın tüm dikkatini Ukrayna-Rusya savaşına verdiği ve insanlık dramının yaşandığı günlerde böyle eğlenceli bir video paylaşmasının yanlış olduğu yönünde eleştirdi.
Sosyal medya fenomenliği ve DJ'lik yapmanın yanı sıra şarkıcılık yapan Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı.
Şarkıların yanı sıra danslarıyla adından söz ettiren Durmaz'ı izlemeye giden Didem Soydan da yerinde duramadı.
Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde hem kendi şarkılarını seslendirdi, hem de başka şarkıcıların popüler şarkılarında dans performansı sergiledi. Rapçi Ezhel'in 'Allah'ından Bul şarkısı'nda dans performansını sergileyen Kerimcan Durmaz'a, konserinde kendisini yalnız bırakmayan manken Didem Soydan da ayağa kalkarak eşlik etti.