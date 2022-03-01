Didem Soydan'dan seksi dans videosuna 'Ukrayna'da savaş var' diyen takipçisine sert ayar!

Kişisel Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları ve seksi pozlarıyla adından sıklıkla söz ettiren güzel manken Didem Soydan, yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın Bostancı gösteri merkezinde gerçekleşen konserinde sergilediği dansın videosunu paylaşınca sosyal medya karıştı. Kimi Didem Soydan için 'çok seksi ve dişi' olduğu yönünde yorumlarla seksi dansını desteklerken, kimi sosyal medya kullanıcıları da ünlü mankeni, dünyanın tüm dikkatini Ukrayna-Rusya savaşına verdiği ve insanlık dramının yaşandığı günlerde böyle eğlenceli bir video paylaşmasının yanlış olduğu yönünde eleştirdi.