Didem Soydan'dan Aralık ayında bikinili poz! Instagram'ı salladı!
Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı.
Yakın arkadaşı Umut Eker ile Miami'de tatil yapan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur bikinili pozlarını paylaştı. Geniş bir hayran kitlesi olan Soydan'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini bitiren ünlü manken Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile yurt dışına tatile çıktı. Manken, tatilinde çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram'da 788 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, Miami'de pembe desenli bikinisiyle pozları paylaştı.
Ünlü mankenin paylaşımını gören modacı Gülşah Saraçoğlu ile "Oha yıkıl" yorumunu yaparak ne kadar beğendiğini gösterdi.