Didem Soydan'a 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'den ambargo! Birbirlerine girdiler
Didem Soydan, Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'nın muhabirlerine, sevgilisi Lider Şahin hakkında bilgi vermeyince 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, güzel mankene ambargo uyguladı.
İrem Derici2nin eski sevgilisi Lider Şahin ile bir süredir birlikte olan Didem Soydan, son olarak kendi markasının tanıtımı için bir sergi açtı. Sergide işiyle ön planda olmak isteyen Soydan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yaptı.
Muhabirlerin işiyle alakalı sorularını cevaplayan Soydan, konu sevgilisi Lider Şahin'e gelince "Ben sizi tanımıyorum dolayısıyla da tanımadığım insanlarla özel hayatımı konuşmuyorum" dedi. Soydan'ın bu cevabını, muhabirlere saygısızlık olarak gören 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen ise durumdan rahatsız oldu.
Didem Soydan'ın işiyle ön planda olmak istemesini tuhaf karşılayan Müge ve Gülşen ve 2. Sayfa yapımcısı, Soydan'ı canlı yayında protesto etti.
Konuşmayalım: 2. Sayfa programının sunucuları ve yapımcısı "Biz de kendisini tanımıyoruz, bu konuyu konuşmayalım" diyerek başka habere geçti.