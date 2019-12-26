Didem Soydan'a 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'den ambargo! Birbirlerine girdiler

İrem Derici2nin eski sevgilisi Lider Şahin ile bir süredir birlikte olan Didem Soydan, son olarak kendi markasının tanıtımı için bir sergi açtı. Sergide işiyle ön planda olmak isteyen Soydan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yaptı.