Didem Soydan yeni aşkını ilan etti Burak Deniz ile ilişkiye başladı
Didem Soydan ve Burak Deniz, basın mensuplarının kameralarına yakalandı. Didem Soydan, yeni ilişkilerini itiraf etti.
Burak Deniz ve Didem Soydan'ın isimleri son dönemde aşk dedikoduları karışmıştı. İkili, kameralara yakalandı. Magazinburada.net'in özel haberine göre, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı.
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah evden birlikte çıktı. O sıralarda kameralara yakalanan ikilinin arasındaki aşk dedikodularının doğru olduğu anlaşıldı.
Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu.
Aşk haberlerinin ardından Nişantaşı'da görüntülenen Didem Soydan, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin sorularını yanıtladı. Model, "Burak ile birlikteyiz" diyerek aşkını da ilan etmiş oldu.