Didem Soydan yarı çıplak paylaştı yatakta fotoğrafını çeken kişi bakın kim çıktı
Seksi pozlarıyla sürekli gündem olan Didem Soydan bu kez de Instagram'dan yarı çıplak fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın fotoğrafını çeken kişi herkes tarafından merak edildi.
Hem Instagram'da hem de Twitter'da oldukça aktif olan model Didem Soydan, sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken bu kez de Instagram paylaşımıyla ortalığı kavurdu.
Twitter'da gündeme dair paylaşımlarında sivri dilinin etkileri görülen Didem Soydan, Instagram'da ise oldukça cüretkar fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Son paylaşımında da verdiği yarı çıplak poz ile yine dillere düştü.
Yarı çıplak fotoğrafını Instagram'da paylaşan Didem Soydan, gönderisinin altına herhangi bir not düşmedi. Fotoğrafın yanı sıra merak edilen ise Soydan'ın paylaşımındaki detay oldu.
Soydan'ın fotoğrafındaki detay sağ üst köşede gözüken kol oldu. Farklı bir telefondan çekim yapan kişi, Soydan'ın kreatif direktör olan Hakan isimli arkadaşı çıktı.