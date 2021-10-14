Didem Soydan üstsüz fotoğrafıyla Instagram'ı salladı!
Model Didem Soydan'ın sosyal medya hesabından üstsüz olarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz bir fotoğrafını yayınladı.
Bir marka için kamera karşısına geçen Soydan’ınkaresine beğeni ve yorum yağdı.
Didem Soydan, 6 aydır oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor. Geçen aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, “İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?” sorusuna, “Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor” yanıtını vermişti.
Didem Soydan kimdir?
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boyu 1.76 cm olan Didem Soydan adından söz ettiren mankenler arasında yer alıyor. Didem Soydan, anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.