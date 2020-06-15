Didem Soydan 'pornocu' diyen Erol Köse'yi affetmedi şikayetçi oldu
Ünlü model Didem Soydan, kendisine 'pornocu' diyen Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sıklıkla adından söz ettiren Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunan Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Günaydın'da yer alan habere göre, Soydan, tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Erol Köse hakkında şu ifadelerde bulundu:
"Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Pornocu Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştır.
Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele. Didem Soydan teşhircidir, fetişisttir, toplumsal dejenerasyon virüsüdür. Tedavi edilmelidir' şeklinde suç teşkil eden ifadeler kullanmıştır.
Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etti.