Didem Soydan ölen tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün tavsiyesini uygulama kararı aldı
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'da kaldığı müstakil evde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Didem Soydan, paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine gitti. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı. Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.
Uzun yıllardır tanıdığı dostunun ölüm haberiyle yıkılan ünlü manken Didem Soydan ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: