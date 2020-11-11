Didem Soydan o paylaşımı affetmedi soluğu savcılıkta aldı hapis istemiyle dava

Öte yandan Maçka Parkı'nda köpeğini gezdirirken görüntülenen Didem Soydan, geçen hafta apandisit ameliyatı olmak için değil, korona testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi: "Hastaya mı benziyorum? Köpeğimle koşup zıplıyorum. Hastaneler gündüz kalabalık diye testi gece yaptırdık" ifadelerini kullandı.