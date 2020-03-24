Didem Soydan kendisine küfreden takipçisini affetmedi bakın ne ceza aldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek verdiği esnada kendisine küfreden takipçisini affetmedi. Didem Soydan'a küfreden takipçisinin cezası belli oldu.
Instagram'da yaptığı iddialı ve seksi paylaşımlarının yanı sıra Twitter'da da yaptığı yardım kampanyalar veya yardım kampanyalarına verdiği destekle gündem olan Didem Soydan, aylar önce köy okullarına yardım için kollarını sıvadı.
Twitter'dan köy okullarına yardım için paylaşım yapan Didem Soydan'a ise bir sosyal medya kullanıcısı, durup dururken küfrederek sataştı. 20 yaşındaki Emre B. Didem Soydan'a "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye yazınca Soydan, harekete geçti.
Kendisine küfreden Emre B.'den şikayetçi olan Didem Soydan, olayı anında yargıya taşıdı. Yargıya taşınan olay sonrasında hakkında dava açılan Emre B. 87 gün adli para cezasına çarptırıldı.
Günaydın'ın haberine göre, Emre B. bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında dava açıldı.