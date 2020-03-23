Didem Soydan 'Hobim cinsel ilişkiye girmek' deyince olay oldu tepki gösterdi

Zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımları ve Twitter'da bazı takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen Didem Soydan da Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmama kararı aldı. Yakın arkadaşı olduğu Umut Eker ile ev arkadaşı da olan Soydan, evde videolar çekmeye başladı.