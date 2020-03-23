Didem Soydan 'Hobim cinsel ilişkiye girmek' deyince olay oldu tepki gösterdi
Didem Soydan, en büyük hobin nedir sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diyerek espri yaptı. Soydan, bu cevabıyla gündem olunca ise tepki gösterdi.
Zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımları ve Twitter'da bazı takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen Didem Soydan da Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmama kararı aldı. Yakın arkadaşı olduğu Umut Eker ile ev arkadaşı da olan Soydan, evde videolar çekmeye başladı.
Ev arkadaşı Umut Eker'in "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına Didem Soydan, "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir paylaşım yaparak "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" dedi.
Öte yandan cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiren önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaştı. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.