Didem Soydan Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti paylaşımlarına beğeni yağdı
Geçtiğimiz hafta yarı çıplak halini paylaşarak herkesi şaşırtan Didem Soydan, Ayasofya Müzesi turunu takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan yarı çıplak halini paylaşan Didem Soydan, eleştirilerin ardından müze gezilerine başladı. Ayasofya Müzesi'ni gezen Soydan, Instagram hesabından müzede çekildiği fotoğrafları paylaştı.
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Cesur paylaşımları, çok konuşulan güzel model arkadaşıyla birlikte gittiği Ayasofya'nın her köşesinde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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Instagram hesabından Ayasofya Müzesi'nde çekildiği fotoğraflarını paylaşan Didem Soydan'a beğeni yağdı.
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Peki, Didem Soydan kimdir?
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.
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