Didem Soydan apar topar hastaneye kaldırıldı Burak Deniz yanından ayrılmadı

Sevgilisi Burak Deniz'le Nişantaşı'ndaki bir özel hastanenin aciline gelen ünlü model Didem Soydan'ın apandistinin şiştiği öğrenildi. Soydan'a ilk müdahale Acil Servis'te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi.