Didem Soydan apar topar hastaneye kaldırıldı Burak Deniz yanından ayrılmadı
Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açan modeli sevgilisi hiç yalnız bırakmadı.
Sevgilisi Burak Deniz'le Nişantaşı'ndaki bir özel hastanenin aciline gelen ünlü model Didem Soydan'ın apandistinin şiştiği öğrenildi. Soydan'a ilk müdahale Acil Servis'te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi.
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Uçankuş'ta yer alan habere göre, ünlü oyuncu sevgilisinin odaya alınmasının ardından dışarıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek Soydan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Didem'in durumu şu an iyi, bu gece burada kalacağız."
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Deniz geceyi hastanede Soydan'ın yanında geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Didem Soydan'ın ayağa kalkmakta zorlandığı ve güzel mankene ablasının refakat ettiği öğrenildi.
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Umut Eker ise akşam saatlerinde yakın arkadaşı Soydan'ı ziyaret etti.
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