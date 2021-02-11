Didem Soydan açtı ağzını yumdu gözünü Burak Deniz Alina Boz pozları olay çıkardı
Maraşlı dizisinin yıldızları Alina Boz, Burak Deniz'in pozlarının Didem Soydan'ı kızdırdığı iddiası olay çıkardı. Ünlü model, demediğini bırakmadı.
ATV'de yayımlanan Maraşlı dizisinin başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz, 14 Şubat için bir dergiye poz verdi. Sevilen ikilinin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranları, binlerce beğeni ve yorum yaptı. Fakat bu fotoğraflar olay çıkardı.
Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan kıskançlık krizine girdi ve kapısına gelen Burak Deniz'i içeri almadığı iddia edildi. Sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.
Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle gündem olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:
"Bir haber çıkıyor ve hani bir satırına kadar bir derece bile doğru olmayan bir haber. Hani şimdi tabi ki dava edilecek bla bla blaama en merak ettiğim şu; kanıtsız haberi nasıl yapıyorsunuz sonra dava edilince araya uzlaştırmacı koyuyorsunuz?''
''Hani anlıyorum haber adı altında yalan dolan yapmaya adınızdan daha fazla alışkınsınız evet ama ben her satırı bakın her kelimesi yalan haber bu da ilkmiş demek ki."