Didem Soydan açtı ağzını yumdu gözünü Burak Deniz Alina Boz pozları olay çıkardı

Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle gündem olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Bir haber çıkıyor ve hani bir satırına kadar bir derece bile doğru olmayan bir haber. Hani şimdi tabi ki dava edilecek bla bla blaama en merak ettiğim şu; kanıtsız haberi nasıl yapıyorsunuz sonra dava edilince araya uzlaştırmacı koyuyorsunuz?''