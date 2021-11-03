Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı
İnternette canlı yayın açan Didem Şener herkesten 'kist var' diyerek para topladı. Meğer o parayı silikon yaptırmak için herkesi kandırıp almış
Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.
Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.
Didem Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.
'Yaptığım doğru değildi'
Ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek şunları söyledi: