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Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

İnternette canlı yayın açan Didem Şener herkesten 'kist var' diyerek para topladı. Meğer o parayı silikon yaptırmak için herkesi kandırıp almış

Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.

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Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.

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Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

Didem Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

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Didem Şener foyası ortaya çıktı! Twitch ile kist için para topladı silikon yaptırdı

'Yaptığım doğru değildi'
Ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek şunları söyledi:

İşte o tuzağın kurulduğu yayının görüntüleri...

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