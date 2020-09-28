Didem Devay kimdir yaşı kaç Masterchef Didem boyu kaç cm?

Masterchef Türkiye'nin an kadrosuna yeni gelen son isim Didem Devay oldu. Eleme haftasında genellikle ilk 3'e kalan 26 yaşındaki Didem Devay şeytanın bacağını kırdı ve Masterchef'in yeni yarışmacısı oldu. Peki kimdir Didem Devay, aslen nereli?