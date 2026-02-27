Didem Ceran sağlık durumunu açıkladı! Meğer o hastalıkla mücadele ediyormuş...
Yıllar önce Survivor yarışmasına katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medyada sık sık gündeme gelen Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde büyük bir cesaretle yüz nakli ameliyatını ve sonrasında yaşadığı süreci samimi bir şekilde paylaştı. Güney Kore'de 15 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Ceran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem ameliyat sürecini hem de kanserle mücadele ettiğini açıkladı.
Didem Ceran, geçirdiği zorlu yüz nakli operasyonu hakkında şunları söyledi: "Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum. Yüzümdeki kemiklere ağzımın içinden ulaşıldı ve bu bölgede dikişler oldu." Ceran, ameliyatın uzun ve zorlayıcı olduğunu, ancak süreç boyunca ağrı hissetmediğini de belirtti. Yüzündeki değişimi ve son halini sevenlerine sunan Ceran, "Dikiş izlerim hiç gözükmüyor farkındaysanız" diyerek iyileşme sürecini paylaştı.
Yüz nakli sürecinin ardından Ceran, ağlayarak yaptığı bir video paylaşımında, göğüs kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı: “Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum. Göğüs kanseri sürecinin içindeyim” dedi. Ceran, bu zor dönemde sadece sağlığına odaklandığını ve artık hiçbir şeyi gizlemediğini ifade etti.
Ceran, ağır ilaçlar kullanırken sinir sisteminin hassaslaştığını ve küçük bir stresin bile büyük etkiler yarattığını belirtti. "İyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor," diyerek çevresindeki insanlara da mesaj verdi. "Bu süreç bana bir şey öğretiyor:
Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmamalı. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum" diyerek sınırlarını koyduğunu belirtti.