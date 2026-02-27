Didem Ceran sağlık durumunu açıkladı! Meğer o hastalıkla mücadele ediyormuş...

Yüz nakli sürecinin ardından Ceran, ağlayarak yaptığı bir video paylaşımında, göğüs kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı: “Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum. Göğüs kanseri sürecinin içindeyim” dedi. Ceran, bu zor dönemde sadece sağlığına odaklandığını ve artık hiçbir şeyi gizlemediğini ifade etti.