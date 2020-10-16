Didem Arslan'ın Show TV'deki programında canlı yayında sinir krizi

Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtilmişti. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.