Didem Arslan'ın Show Tv'de Kürtçe konuşan kadını yayından almasına tepki yağıyor
SHOW TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yayına bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına "Türkçe konuş, Doğu dili bilmiyoruz" diye çıkışan ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz'a sosyal medyadan tepki yağmuru...
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, programda canlı yayına telefonla bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterip "Ben Kürtçe'den anlarım. Türkçe konuşun. Burası Türkiye. Doğu dili ile konuşmayın. Herkes anlasın ne konuştuğunuzu" deyince sosyal medyada bu çıkışıyla yerden yere vuruldu. Didem Arslan Yılmaz Twitter'da 'Kürtçe' hashtag'iyle TT oldu.
Didem Arslan Yılmaz, dünkü programında, iki kız kardeşin, annelerine isyan ettiği ve kız kardeşlerden birinin, annesini eşi ile birlikte olma iddiası ile suçladığı programda, telefonla canlı yayına bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına çok sert tepki verdi. Sosyal medya ayağa kalktı.
"Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz?"
Didem Arslan Yılmaz, telefonda Kürtçe konuşan kadına "Türkan Hanım'ı bir hattan alın, kızlara hakaret edemez, öyle konuşamaz. Biraz anlarım ben Kürtçe'den. Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz?" diye tepki verdi.
İşte sosyal medyada Didem Arslan Yılmaz'a gelen tepkilerden bazıları...