Didem Arslan Yılmaz'dan olay transfer! Müge Anlı'nın kardeşim dediği çalışanı kadrosuna kattı
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın programına ekranların başarılı isimlerinden Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanacak programıyla rakip olmaya hazırlanırken Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği çalışanı kadrosuna kattı.
Habertürk'ten ayrılarak Show TV'ye geçen Didem Arslan Yılmaz, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın aynı formatta olan programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Didem Arslan Yılmaz konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Didem Arslan Yılmaz'ın kadrosunda Müge Anlı'nın kardeşim dediği o isimde var.
Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının adı belli oldu. Show TV'de ekranlara gelecek programın ismi "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" olacak.
Konuyla ilgili kanaldan yapılan açıklamada "Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek. Bugüne kadar Türkiye'nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise SHOW TV'de halkın nabzını tutacak" ifadeleri kullanıldı.
Ayrılık mesajında sinyali vermişti
Uzun süreden beridir çalıştığı Habertürk ile yollarını ayıran Didem Aslan Yılmaz, veda mesajında şu satırlara yer vermişti: "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız.