Didem Arslan Yılmaz'dan olay transfer! Müge Anlı'nın kardeşim dediği çalışanı kadrosuna kattı

Konuyla ilgili kanaldan yapılan açıklamada "Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek. Bugüne kadar Türkiye'nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise SHOW TV'de halkın nabzını tutacak" ifadeleri kullanıldı.