DHL eCommerce Türkiye ve İstanbul Üniversitesi geleceğin e-ticaret profesyonellerini yetiştirecek

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan 72 saatlik sertifika programı, e-ticaret ve lojistik alanında kendini geliştirmek isteyen herkese açık olacak.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencileri ise “DHL eCommerce: E-Ticaretin Geleceği” dersiyle, sektör profesyonellerinden eğitim alacak.

İstanbul, Eylül 2026: Türkiye’de ve dünyada tüketici alışveriş alışkanlıklarının hızla dijitalleşmesiyle birlikte, lojistik planlama süreçleri de dönüşüyor. Yapay zeka ve değişen müşteri beklentileriyle yeniden şekillenen e-ticaret ve lojistik sektörlerinde, bu dönüşümü yakından takip eden, yeni teknolojilere hakim profesyonellere duyulan ihtiyaç artıyor. DHL eCommerce ve İstanbul Üniversitesi, bu ihtiyaçtan hareketle e-ticaret ve lojistik alanında bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacak, kapsamlı bir eğitim iş birliğine imza attı.

Akademik bilgiyle sektör deneyimi aynı eğitimde

Akademik bilgiyle sektör deneyimini buluşturan iş birliği kapsamında, iki ayrı eğitim programı başlıyor. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İÜSEM) ile birlikte hayata geçirilen E-Ticaret ve Pazarlama Sertifika Programı, e-ticaret ve lojistik alanında kendisini geliştirmek isteyen herkese açık olacak. Online olarak gerçekleştirilen eğitim programında, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile DHL eCommerce yöneticileri, e-ticaret ve lojistik alanındaki akademik bilgi ve sektör deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

E-ticaret ekosisteminin farklı boyutlarını kapsayacak programda, dijital pazarlama, müşteri davranışı, operasyon yönetimi ve depo süreçleri, yapay zeka uygulamaları, fulfillment, son kilometre teslimatı, tersine lojistik, uluslararası e-ticaret ve gümrük süreçleri ile vaka analizleri gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, İstanbul Üniversitesi ve DHL eCommerce imzalı sertifika almaya hak kazanacak. Programla ilgili başvuru ve detaylı bilgilere, ilerleyen günlerde İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Üniversite öğrencileri sektör profesyonelleriyle buluşacak

Aynı zamanda DHL eCommerce, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile yürütülen Sektör Kampüste Programı kapsamında, ulaştırma ve lojistik alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “DHL eCommerce: E-Ticaretin Geleceği” dersini, yeni eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi’nde vermeye başlayacak. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak DHL eCommerce yöneticileri tarafından verilecek derste öğrenciler; e-ticaret dağıtım süreçlerinden depolama ve operasyona, satış ve ticari pazarlamadan kurumsal iletişim stratejilerine kadar sektörün farklı alanlarını, işin uzmanlarından öğrenme fırsatı bulacak.

E-ticaretin geleceğini nitelikli insanlar şekillendirecek

DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu: “E-ticaret ve lojistik sektörleri dünyanın her yerinde teknoloji, veri ve değişen müşteri beklentileri doğrultusunda hızla dönüşüyor. Bu dönüşümle birlikte yeni dönemin gerektirdiği yetkinliklere sahip insan kaynağına ihtiyaç artıyor. İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, DHL eCommerce’ün farklı pazarlardaki global deneyimini, Türkiye’deki sektörün yeni profesyonellerine aktarma fırsatı bulacağız. Bu sayede e-ticaret ve lojistik alanındaki bilgi birikiminin gelişmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”

Sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşen bir eğitim modeli

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, herkesin katılımına açık olan sertifika programının e-ticaret ve lojistik alanında kendini geliştirmek isteyenlere eşsiz fırsat sunduğunu belirterek, şunları söyledi: “İstanbul Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu programla katılımcılar, yapay zekanın iş süreçlerinde kullanımından dijital pazarlamanın yeni dinamiklerine, değişen müşteri beklentilerinden operasyon süreçlerinin inceliklerine uzanan, kapsamlı bir eğitim alacaklar. E-ticaret ve lojistik sektörünün geleceğine yön verecek yetkin insan kaynağının, iş hayatında ihtiyaç duyacakları en güncel becerileri ve yetkinlikleri kazanmalarını hedefliyoruz.”

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Adak ise iş birliğinin üniversite-sektör etkileşiminin güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekerek, “İstanbul Üniversitesi, köklü geçmişi, güçlü akademik altyapısı ve farklı disiplinleri bir araya getiren geniş bilgi birikimiyle yalnızca akademik dünyaya değil, sektörlerin gelişimine de katkı sunmayı önemseyen bir üniversitedir. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen lojistik kuruluşlarından DHL eCommerce ile geliştirilecek iş birliğini akademik bilgi ile sektör deneyiminin buluşması açısından değerli görüyoruz. Özellikle lojistik, e-ticaret ve tedarik zinciri başta olmak üzere DHL eCommerce’ün faaliyet alanlarında eğitim ve insan kaynağının gelişimi, araştırma, yenilikçi uygulamalar ve ortak projeler aracılığıyla üniversitemizin akademik kapasitesini sektörel ihtiyaçlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sektörle etkileşimini artıracak, aynı zamanda sektörün güncel ihtiyaçlarına akademik perspektiften katkı sağlayacak çalışmaların geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu iş birliğinin zaman içerisinde farklı alanlara yayılarak her iki kurum için de sürdürülebilir, değer ve fark yaratan sonuçlar ortaya koymasını temenni ediyoruz.” dedi.