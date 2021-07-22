'Dezavantajını yaşamıyoruz' deyip Gökhan Tepe konuştu: Örf ve adetlerimiz...

Pandemi dönemini oğlunuz ve eşinizle evinizde geçirdiniz. Bu durum üretiminizi nasıl etkiledi?

Pandeminin en başındaki o üç ay, herkes gibi bizim için de oldukça endişe verici geçti. Bebeğimiz 3 aylıktı, o psikolojiyle birbirimize sarılıp, sağlıkla atlatabilmeye odaklıydık. Ailelerimiz bile aylarca göremedi bizi. Tabii duygularıyla yaşayan, üreten insanlarız. Öyle bir belirsizlik ve gerginlikle o dönem üretime odaklanamadım açıkçası. Daha sonraki süreçte pandemiyle yaşamayı öğrendikçe biraz daha rahatladık. Ben de gerek sanatçı dostlarım gerek kendim için, yeniden melodiler yapabilecek ruh haline geri dönebildim.