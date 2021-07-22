'Dezavantajını yaşamıyoruz' deyip Gökhan Tepe konuştu: Örf ve adetlerimiz...
Pop müziğin 43 yaşındaki sevilen ismi Gökhan Tepe yaşamıyla ilgili birçok konuda konuştu.
Müzik kariyerinin 25'inci yılını kutlayan ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, eşi Aylin Özer ve 1.5 yaşındaki oğulları Denizhan'la Sabah gazetesinden Hakan Uç'a röportaj verdi.
Müzikte 25 yılı geride bıraktınız. Çeyrek asır, dile kolay...
25 yıldır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Birçok arkadaşımın, dostumun emeği var sanat hayatımda. Dinleyicilerimle birlikte dolu dolu bir 25 yıl yaşadım. En zor zamanlarımda müzikle şifalandım. Daima müzikle yaşadım ve büyüdüm. 25'inci yılımda hâlâ yolda olmanın keyfiyle yaşıyorum.
Pandemi dönemini oğlunuz ve eşinizle evinizde geçirdiniz. Bu durum üretiminizi nasıl etkiledi?
Pandeminin en başındaki o üç ay, herkes gibi bizim için de oldukça endişe verici geçti. Bebeğimiz 3 aylıktı, o psikolojiyle birbirimize sarılıp, sağlıkla atlatabilmeye odaklıydık. Ailelerimiz bile aylarca göremedi bizi. Tabii duygularıyla yaşayan, üreten insanlarız. Öyle bir belirsizlik ve gerginlikle o dönem üretime odaklanamadım açıkçası. Daha sonraki süreçte pandemiyle yaşamayı öğrendikçe biraz daha rahatladık. Ben de gerek sanatçı dostlarım gerek kendim için, yeniden melodiler yapabilecek ruh haline geri dönebildim.
Aylin Hanım'la mutlu giden evliliğinizin temelinde hangi değerler var?
Biz ikimiz de samimiyete çok önem veriyoruz. Her konuda bu çok önemli bence. Tartışırken bile duygularımızı ifade edebilmeye dikkat ediyoruz. Sevgiyi es geçmemeye özen gösteriyoruz. Saygı da gerçekten olmazsa olmazımız. Genelde bir şeyleri birlikte yapmaktan mutlu oluyoruz ama ikimiz de yaratıcı insanlarız, yalnız kalmaya da ruhumuzun ihtiyacı olabiliyor. Ya da bazen arkadaşlarımızla olmak istiyoruz. Yani samimi olarak neye ihtiyaç duyuyorsak onları yapabilmek adına kişisel alanlarımıza saygılı olmaya çalışıyoruz. Bir de ikimiz de aile kavramına düşkünüz.