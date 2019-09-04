Devrim niteliğindeki olay için 2025 yılı bekleniyor dünyada bir ilk olacak

Otel, bir dış, bir de iç halkanın birbirinin etrafında dönerek yapay bir yer çekimi yaratılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. 400 kişinin konaklayabileceği, mutfak, restoran ve sinemalarının da olacağı otelin tüm detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz...