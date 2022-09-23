Devrim niteliğinde yöntem kanseri tamamen yok etti! Hastalarda inanılmaz sonuçlar
Kanserli hücrelere karşı devrim niteliğinde tedaviyi İngiltere'de bilim insanları uyguladı. İnsanda uçuğa neden olan "herpes simplex" adlı virüs kanseri yok etti. Klinik denemelere katılan hastalarda nasıl sonuçlar elde edildi?
İngiltere’de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, uçuğa neden olan bir virüsün, (herpes simpleks) kanserli tümörleri öldürmek için modifiye edilerek zayıflatılmış bir şeklinin kanser hastalarına verilmesiyle uygulandı.
Londra'dan 39 yaşındaki bir inşaatçı olan Krzysztof Wojkowski, Royal Marsden NHS Foundation Trust'taki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen, birinci aşama klinik demelerine katılan insanlardan biri oldu.
Yaşamın sonuna gelmişti...
Wojkowski’ye 2017 yılında tükürük bezi kanseri teşhisi kondu. Ameliyat ve diğer tedavilere rağmen, kanseri büyümeye devam etti. BBC’ye konuşan Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden ilacın denemelerine katılmaya karar verdim" dedi.
"2 yıldır kansersizim"
Uzmanların bildirdiğine göre, normalde uçuklara neden olan herpes virüsünün özel olarak değiştirilmiş bir versiyonu olan virüs tedavisi Wojkowski’nin kanserini tamamen temizledi. Wojkowski, "Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden iğneler oldum. İki yıldır kansersizim” dedi.