Devrim niteliğinde yöntem kanseri tamamen yok etti! Hastalarda inanılmaz sonuçlar

"2 yıldır kansersizim"

Uzmanların bildirdiğine göre, normalde uçuklara neden olan herpes virüsünün özel olarak değiştirilmiş bir versiyonu olan virüs tedavisi Wojkowski’nin kanserini tamamen temizledi. Wojkowski, "Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden iğneler oldum. İki yıldır kansersizim” dedi.

Çalışma nasıl yapıldı?