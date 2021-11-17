Devrim ile yarım kalan hikayeyi TOGG ile tamamlamak istiyorlar
Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik'in Sakarya'da kurduğu fabrika, yarım kalan serüveni tamamlamak için Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) parça üretmeyi hedefliyor.
Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de "Devrim" arabalarını üreten ekipte yer alan kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, 1963'te kaynak sarf malzemesi üreticisi olarak Gedik Kaynak'ı kurdu.
Yaklaşık 44 yıl şirketi yöneten ve 2012'de hayatını kaybeden Gedik, görevi 2007'de kızı Hülya Gedik'e devretti. Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Gedik Holding'e ait kaynak fabrikasında, kaynak ve kesme makineleri, kaynak elektrotları, telleri ve tozları, kaynak ekipmanları ile aksesuarlarının üretimi yapılıyor.
Aynı OSB içinde 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu hassas ve kum döküm tesislerinde ise otomotiv, makine, proses endüstrisi, tarım makineleri, savunma sanayi, enerji, madencilik ve inşaat gibi birçok sektöre ürün imal ediliyor.
Şirketin vana üretim tesislerinde de pik, sfero, çelik, paslanmaz, bronz vanalar ile endüstriyel tesisler, enerji santralleri, su ve arıtma tesisleri, kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok sektöre üretim yapılıyor.