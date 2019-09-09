Devran Çağlar öldürüldü mü? Maltepe'de rezidansta ölü bulunmuştu

Eşref Kolçak'ın oğlu mu?: Soylu ise Demirel’e, “Devran Çağlar Harun Kolçak’ın kardeşi mi, Eşref Kolçak’ın oğlu mu?” sorusunu yöneltti. Demirel, “Kardeşiydi. 2 kere söyledi bana. İlk tanıştığımızda Alanya’da bir gece kulübünde sahne alıyordu, ben sorduğumda evet doğru ama karıştırma Sevda oraları, ben konuşmak istemiyorum dedi. Yıllar sonra sahne aldığımız mekanın kulisinde konuştuk ve orada da evet kardeşiz ama bunu kimseyle paylaşmıyorum dedi. Ben kendi ağzından duydum bunu” şeklinde açıkladı.