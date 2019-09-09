Devran Çağlar öldürüldü mü? Maltepe'de rezidansta ölü bulunmuştu
Şarkıcı Sevda Demirel, Devran Çağlar’ın ölümü ile ilgili şok açıklamalar yaptı. Çağlar'ın öldürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.
1990'lı yıllarının ünlü ses sanatçısı Devran Çağlar, 15 Ağustos tarihinde Maltepe'de bir rezidansta bulunmuş, sevenleri yasa boğulmuştu. Çağlar'ın ölüm nedeni hakkında ise ortaya atılan iddia şoke etti. Seyhan Soylu ve Savaş Kalafat’ın sunduğu ‘Baba Haber’ isimli programa Sevda Demirel konuk oldu ve iddiaları çok konuşulacak duruyor.
Cinayet miydi?: Demirel, “Devran Çağlar bir cinayete mi kurban gitti?” şeklinde Kalafat’ın sorduğu soruya “Ben 3,5 aydır Devran Çağlar’la aynı mekanda çalışıyordum. Benim hislerim doğrultusunda ben çok normal bir ölüm olduğuna açıkçası inanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Demirel ayrıca, “Belli bir rahatsızlığı yokken ağzından kan gelmesini tanıdığımız doktorlara sorduk ve kalp krizinin yaratabileceği bir kanama değil bu.” açıklamasını yaptı.
Eşref Kolçak'ın oğlu mu?: Soylu ise Demirel’e, “Devran Çağlar Harun Kolçak’ın kardeşi mi, Eşref Kolçak’ın oğlu mu?” sorusunu yöneltti. Demirel, “Kardeşiydi. 2 kere söyledi bana. İlk tanıştığımızda Alanya’da bir gece kulübünde sahne alıyordu, ben sorduğumda evet doğru ama karıştırma Sevda oraları, ben konuşmak istemiyorum dedi. Yıllar sonra sahne aldığımız mekanın kulisinde konuştuk ve orada da evet kardeşiz ama bunu kimseyle paylaşmıyorum dedi. Ben kendi ağzından duydum bunu” şeklinde açıkladı.
Devran Çağlar kaçtı: Hemen ardından Seyhan Soylu’nun isteği üzerine canlı yayına ünlü sanatçı Onur Akay’ı bağladılar. Devran Çağlar’ın adli tıp raporunun kısa süre sonra geleceğini söyleyen Akay, şunları söyledi: “Hem tansiyon hastasıydı hem de kalbinde ritim bozukluğu vardı. Almanya’da doktorlar ona operasyon yapmak istediler. Kalbini durdurup yeniden çalıştıracaklardı fakat Devran Çağlar bunu istemedi ve kaçtı.