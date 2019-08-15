Devran Çağlar hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ise...

Devran Çağlar Kimdir?

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.