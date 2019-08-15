Devran Çağlar hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ise...
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu.
1990’lı yılların ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe’de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar’ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı.
Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi’ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölüm haberini ise bu akşam sahne alacağı mekan tarafından, sosyal medyadan duyurdu.
Devran Çağlar Kimdir?
1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.