Devletten hibe alıp değirmen kurdu! Hümeyra Hanım, ata yadigarı buğdaylara hayat veriyor
KARS'ta Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki değirmeninde ata mirası buğday işleyen Hümeyra Hanım Baki, elde ettiği unu Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerine pazarlıyor.
Karslı girişimci Hümeyra Hanım Baki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle değirmen kurarak iş sahibi oldu. Unutulmaya yüz tutan ancak son yıllarda teşviklerle yörede üretimi yaygınlaşan ata buğdayı kavılcayı işlemek için KOSGEB'e başvuran Baki, devlet desteğiyle Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde değirmen kurdu. Sahip çıktığı ata mirası buğdayı değirmende un haline getirerek pazarlayan Baki, yoğunlukla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Tohum üzerine araştırmalar yaptıktan sonra başvuru yaptı
Hümeyra Hanım Baki, kavılca tohumuyla ilgili araştırmalar yapıp makaleler okuduğunu söyledi. Kavılcanın kendini çok muhafaza eden ve çok ayrıcalıklı bir ürün olduğu bilgisini aldığını ifade eden Baki, şöyle konuştu:
"Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık. Onların da desteğiyle değirmenimizi kurduk. Burada un, bulgur işliyoruz. Kavılca unun girdiği her yerde kullanılır. Kavılca zor bir ürün, 7 tane kavuzu vardır ve o kavuzundan ayırmak için kırarak işlemi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz."
Baki, en çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden sipariş aldıklarını belirterek, ürünleri taze olarak müşterilerine göndermek için çabaladığını dile getirdi.