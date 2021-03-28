Devletten hibe alıp değirmen kurdu! Hümeyra Hanım, ata yadigarı buğdaylara hayat veriyor

"Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık. Onların da desteğiyle değirmenimizi kurduk. Burada un, bulgur işliyoruz. Kavılca unun girdiği her yerde kullanılır. Kavılca zor bir ürün, 7 tane kavuzu vardır ve o kavuzundan ayırmak için kırarak işlemi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz."