Devletten destek alıp köye yerleşen 3 çocuk annesi kadının şimdi 300 koyunu ve koskoca bir çiftliği var

“Devlet bize burayı yaptı”

Hayvancılığın baba mesleği olduğunu belirten Ayfer Yıldırım şöyle konuştu: “Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu."