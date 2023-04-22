Devletten aylık 5 bin 250 lira kira yardımı! İşte 5 adımda 'Yarısı Bizden' kampanyası

Seçime üç hafta kala peş peşe müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kentsel dönüşümle ilgili bir vaatte bulunmuştu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da halka seslenen Erdoğan, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı. Çevre Bakanı Murat Kurum ise kampanyanın detaylarını paylaştı.