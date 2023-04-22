Devletten aylık 5 bin 250 lira kira yardımı! İşte 5 adımda 'Yarısı Bizden' kampanyası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde binasını yenileyenin masraflarının yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Kentsel dönüşümde yarısı bizden" kampanyasının ayrıntılarını anlattı. Kimler faydalanabilecek?... İşte 5 adımda 'Yarısı Bizden' kampanyasının tüm detayları...
Seçime üç hafta kala peş peşe müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kentsel dönüşümle ilgili bir vaatte bulunmuştu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da halka seslenen Erdoğan, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı. Çevre Bakanı Murat Kurum ise kampanyanın detaylarını paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların 26 Nisan’da başlayacağını bildirdi. Bakan Kurum ise “5 Adımda Yarısı Bizden” başlığıyla paylaştığı görselle dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:
Başvurular 26 Nisan'da başlıyor
Adım 1 – Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
Adım 2 – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.