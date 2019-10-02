Devlet Personel Başkanlığı memur alımları! Son başvuru tarihleri burada

Devlet Personel Başkanlığı sözleşmeli personel ve memur alımı yapıyor. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiden savcıya pilottan hakime kadar bir çok meslek grubunda alım yapılacak.

Herkesin beklediği devlet personel alımları için kadrolar belirlenmeye devam ediyor. KPSS, sözleşmeli personel, sürekli işçi, pilot, subay, hakim ve savcı, öğretim görevlisi alımları için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri belirlendi. 

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Memur olmak isteyenler son başvuru tarihlerini kaçırmadan başvuru yapması gerekiyor.

İşte dört gözle beklediğiniz o ilanlar…

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İlan açılış tarihi: 12 Eylül 2019

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIMI 4 PERSONEL

Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019

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İlan açılış tarihi:09 Eylül 2019

AİLE, ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Ekim 2019

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