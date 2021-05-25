BIST 1.453
DOLAR 8,42
EURO 10,32
ALTIN 509,26

Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

Anadolu Ajansı
Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

GİRESUN'da devlet desteğiyle üretim tesisi kuran Sadettin Yılmaz, bu yıl 6 milyon yavru gökkuşağı alabalığı yetiştirmeyi hedefliyor.

Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

Karadeniz'de teknesiyle balıkçılık yapan Yılmaz, son yıllarda bölgede yaygınlaşan kültür balıkçılığına yönelmeye karar verdi.

111
Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

Teknesini satan Yılmaz, araştırmaları sonucu, Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde gökkuşağı alabalığı yavru üretim tesisi kurabilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

211
Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

TKDK'nin sağladığı yüzde 55'lik hibeyle 4 yıl önce tesisin temelini atan Yılmaz, üretime bu sene başladı.

311
Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor

Yılmaz, Doğu Karadeniz'de bol kaynak suları sayesinde kültür balıkçılığı için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

411