Devlet desteğiyle Giresun'da kurdu! Tekne balıkçısı siparişlere yetişemiyor
GİRESUN'da devlet desteğiyle üretim tesisi kuran Sadettin Yılmaz, bu yıl 6 milyon yavru gökkuşağı alabalığı yetiştirmeyi hedefliyor.
Karadeniz'de teknesiyle balıkçılık yapan Yılmaz, son yıllarda bölgede yaygınlaşan kültür balıkçılığına yönelmeye karar verdi.
Teknesini satan Yılmaz, araştırmaları sonucu, Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde gökkuşağı alabalığı yavru üretim tesisi kurabilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.
TKDK'nin sağladığı yüzde 55'lik hibeyle 4 yıl önce tesisin temelini atan Yılmaz, üretime bu sene başladı.
Yılmaz, Doğu Karadeniz'de bol kaynak suları sayesinde kültür balıkçılığı için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.