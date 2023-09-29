Devlet Başkanı'nın kızı uluslararası çete lideri olarak yargılanacak! Gülnara Kerimova kimdir?
Adı sürekli skandallarla gündeme gelen ve babası döneminde bile tutuklanıp ev hapsine alınan isim yeniden gündemde. 1996'dan öldüğü 2016 yılına kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova hakkında şaşkına çeviren bir iddianame hazırlandı.
Ülkesini onlarca yıl demir yumrukla yöneten Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un “Özbekistan’ın Prensesi” lakaplı kızı Gülnara Kerimova hakkında akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atıldı…
İsviçreli yetkililer 2019 yılından beri Özbekistan’da cezaevinde tutulan 51 yaşındaki Kerimova’nın Özbekistan’dan milyonlarca dolar çaldığı, yöneticilere ve dünyanın farklı ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiğini iddia etti.
Kerimova’nın milyonlarca doları aklayan uluslararası bir suç örgütünü yönettiği de kayıtlara geçti. Kerimova, geçmiş yıllarda diplomat olarak görev aldığı için dokunulmazlığı bulunuyordu.
İsviçre’deki bazı şirketler ve banka hesapları aracılığıyla kara para akladığı belirtilen Kerimova’nın “The Office” (Ofis) olarak da bilinen organizasyonunda 100’den fazla şirket olduğu da ortaya çıktı.