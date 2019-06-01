Devlet Bahçeli turistlere ezan okuyan Yeşil Cami müezzinine tesbih hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, türbe ve caminin ziyaretçilerine beş vakit ezanı makamlarıyla okumasıyla medyada ilgi gören Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'a, tarihi bir tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an hediye etti.
Müezzin Uyar'a Kur'an-ı Kerim ile 18. yüzyılın sonlarından kalma Osmanlı katalin malzemesi kullanılarak işin ustası Hasan Güler tarafından el emeğiyle üretilen tespihi ulaştıran Bahçeli, müezzini telefonla arayıp tebrik etti. Recep Uyar, yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Yeşil Cami'ye müezzin olarak atandığını belirten Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu, diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu söyledi.
Yerli ve yabancı ziyaretçilere camiyi anlatmaya, Türkiye'yi, Bursa'yı ve İslamiyet'i sevdirmeye çalıştığını belirten Uyar, "Özellikle yabancı misafirlere, yalnızca Türkiye'de okunan, bize de Osmanlı ecdadımızdan kalan ezanın farklı makamlarda okunmasını kısa kısa gösteriyorum." dedi.
Sosyal medyada ilk paylaşımı yabancı profesörler yapmış
Uyar, sosyal medyada ilgi gören ezan okuduğu görüntülerin ABD, Kanada ve Avustralya'dan gelen 30 profesör ve akademisyen tarafından internete yüklendiğini söyledi.