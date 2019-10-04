Devlet Bahçeli son sağlık durumu Devlet Bahçeli hastalığı ne?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu, neden hastanede yattı ve Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl soruları merak konusu oldu. MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı şu anda evinde dinlenen Bahçeli'nin son durumu hakkında son açıklama Şamil Tayyar'dan geldi.
Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne ve Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl araştırmaları vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde üst solunum enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılmış ve Devlet Bahçeli bir süre tedavi görmüştü.
Daha sonra MHP lideri tahliye oldu ve şu anda evinde dinleniyor. Sosyal medyada Devlet Bahçeli hakkında yapılan yorumlara ve haberlere isyan eden Şamil Tayyar ise Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumunu anlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu spekülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, haberlere ateş püskürdü ve Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.