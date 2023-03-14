Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması
MHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı. MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli de bizzat giderek milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. MHP ile AK Parti ortak liste çalışmalarını sürdürürken, MHP'nin kendi listesiyle seçime girmekten yana olduğu konuşuluyor.
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, partiler de milletvekili aday adaylarının başvurularını almaya başladı. MHP'de de aday adaylarının başvuruları alınmaya başlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.
MHP Genel Merkezi'nde oluşturulan başvuru merkezine giden Devlet Bahçeli, aday adaylığı başvurusunu bizzat kendisi yapıp imzayı attı.
AK Parti ile MHP arasında milletvekili listeleriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Özellikle 51 il için özel çalışma yapılırken, AK Parti ile MHP'nin tek liste altında mı yoksa ayrı ayrı mı seçime girecekleri konuşuluyor.