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Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

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Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

MHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı. MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli de bizzat giderek milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. MHP ile AK Parti ortak liste çalışmalarını sürdürürken, MHP'nin kendi listesiyle seçime girmekten yana olduğu konuşuluyor.

Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, partiler de milletvekili aday adaylarının başvurularını almaya başladı. MHP'de de aday adaylarının başvuruları alınmaya başlandı.

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Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

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Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

MHP Genel Merkezi'nde oluşturulan başvuru merkezine giden Devlet Bahçeli, aday adaylığı başvurusunu bizzat kendisi yapıp imzayı attı. 

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Devlet Bahçeli, MHP'ye milletvekili başvurusunu yaptı! AK Parti ile ortak liste çalışması

AK Parti ile MHP arasında milletvekili listeleriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Özellikle 51 il için özel çalışma yapılırken, AK Parti ile MHP'nin tek liste altında mı yoksa ayrı ayrı mı seçime girecekleri konuşuluyor. 

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