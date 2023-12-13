Devlet Bahçeli, MHP'li milletvekiline klasik otomobil hediye etti! Plakası olay oldu
Klasik otomobillere düşkünlüğüyle tanınan MHP lideri Devlet Bahçeli, zaman zaman otomobillerinin direksiyonu başına geçip Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde sürüş yapmasıyla tanınıyor. Bahçeli, garajındaki klasik otomobillerden birini MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye etti. Mercedes marka klasik otomobilin plakası dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Bazın kedisi satın alan bazen de partililer tarafından satın alınıp Bahçeli'ye hediye edilen otomobiller zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Bahçeli de klasik otomobillerini direksiyonuna geçip, seyahate çıkarak keyifli görüntüler vermeyi seviyor.
Devlet Bahçeli bu kez, çok sevdiği bir klasik otomobilini MHP milletvekiline hediye etti. Bahçeli, Mercedes marka klasik otomobilini MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye etti. Bahçeli, yakından bir kez daha incelediği aracın anahtarını kendi elleriyle Başkan'a teslim etti.
Abdurrahman Başkan, Devlet Bahçeli'nin kendisine araba hediye ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Başkan, o anlardan 4 kare fotoğrafı "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’den, Cumhuriyetimizin 100.Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır.." notuyla paylaştı.
Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği Mercedes'in plakası da dikkat çekti. Aracın plakasının Devlet Bahçeli'nin kısaltması 'DB' ile Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923'ten oluştuğu görüldü.