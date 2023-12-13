Devlet Bahçeli, MHP'li milletvekiline klasik otomobil hediye etti! Plakası olay oldu

Devlet Bahçeli bu kez, çok sevdiği bir klasik otomobilini MHP milletvekiline hediye etti. Bahçeli, Mercedes marka klasik otomobilini MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye etti. Bahçeli, yakından bir kez daha incelediği aracın anahtarını kendi elleriyle Başkan'a teslim etti.